Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Диаметр160 мм
- Объем1 л
- Материалчугун
- Цветкрасный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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