Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр250 мм
- Материалфарфор
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»
Тарелка глубокая «Тренд», фарфор
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,2л
Пепельница «Меркури», фарфор, белый
Олд фэшн «Касабланка», 360мл, стекло, прозрачный
Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л
Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, синий
Бумага для подачи прямоугольная
Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, белый
Поднос для подачи прямоугольный с бортом дуб
Тарелка «Скандинавия», мелкая
Тарелка «Трианон»
Тарелка «Пунто Бьянка», глубокая
Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 250мм
Тарелка «Пинки»
Тарелка «Пастораль»
Блюдо «Кунстверк», овальное
Тарелка «Эвридэй», диаметр 265мм
Тарелка «Олеа»
Тарелка «Крафт Блю»
Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»
Тарелка глубокая «Тренд», фарфор
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,2л
Пепельница «Меркури», фарфор, белый