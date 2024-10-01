Товар в корзине. Перейти
Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая - фото 1

Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-412
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож кухонный для овощей сталь нержавеющая, дерево
Фотография товара Нож кухонный для овощей сталь нержавеющая, дерево от компании ChiedoCover.
Следующий Нож кухонный «Ирусу» сталь нержавеющая, сталь
Фотография товара Нож кухонный «Ирусу» сталь нержавеющая, сталь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина90 мм
  • Глубина65 мм
  • Вес0.124 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Вояж на 6 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
238 290
Оптовая цена

Комплект для отдыха Вояж на 6 персоны

46
Распродажа
Фотография товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 64020
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас

94
Фотография товара Стол пластиковый Orlando 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Orlando 80, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стол пластиковый Orlando 80

12
В наличии 12 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол-трансформер Compact, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-трансформер Compact, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена

Стол-трансформер Compact, лдсп

7
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - каркас серебро, жаккард синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 710

Стул Браун 25мм - каркас серебро, жаккард синяя корона

12

Другие товары из раздела ножи для японской кухни

Настоящее фото товара Нож кухонный «Киото» односторонняя заточка сталь нержавеющий, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от10 870

Нож кухонный «Киото» односторонняя заточка сталь нержавеющий, полиоксиметилен

13
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 930

Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево

5
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Нож янагиба для суши, сашими сталь нержавеющая, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 030

Нож янагиба для суши, сашими сталь нержавеющая, бук

14
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Иссин» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 330

Нож кухонный «Иссин» сталь нержавеющая, дерево

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 560

Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Икигаи» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 400

Нож кухонный «Икигаи» сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож японский "Кинцуги" сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от9 080

Нож японский "Кинцуги" сталь нержавеющая, пластик

15
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож «Сантоку» сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от16 400

Нож «Сантоку» сталь

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от35 700

Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик

9
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая
Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая
от 5 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Вояж на 6 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
238 290
Оптовая цена

Комплект для отдыха Вояж на 6 персоны

46
Распродажа
Фотография товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 64020
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас

94
Фотография товара Стол пластиковый Orlando 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Orlando 80, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стол пластиковый Orlando 80

12
В наличии 12 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный

13
В наличии 5 шт.