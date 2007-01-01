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Нож для рыбы «Багет винтаж» сталь нержавеющая - фото 1

Нож для рыбы «Багет винтаж» сталь нержавеющая

Артикул: CH-061-243
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Нож для рыбы «Багет винтаж» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Багет винтаж» сталь нержавеющая
от 860
В корзине

С этим товаром покупают