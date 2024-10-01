Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветбелый, металлический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый
Нож для рыбы «Кубизм 21» хромированная сталь
Подставка для яйца «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый
Горшок для жаркого с ручками
Тарелка «Агат», диаметр 85мм
Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный
Блюдо для подачи
Подставка для пакетов сахара, солонки, перечница
Поднос для подачи бук
Хайбол «Сиде», 380мл, стекло, прозрачный
Нож для стейка «Проотель»
Нож для стейка с деревянной ручкой
Нож для стейка «Дориа»
Нож для стейка, длина 103мм
Нож для стейка «Проотель», длина 250мм
Нож для стейка «Орсэй»
Нож для стейка, длина 225мм
Нож для стейка «Нова»
Нож для стейка «Трапе»
Нож для бифштекса «Джамбо», красный
Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый
Нож для рыбы «Кубизм 21» хромированная сталь
Подставка для яйца «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый
Горшок для жаркого с ручками