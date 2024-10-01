Товар в корзине. Перейти
Нож для стейка, каучук натуральный, белый - фото 1

Нож для стейка, каучук натуральный, белый

Артикул: CH-061-658
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для стейка, каучук натуральный
Фотография товара Нож для стейка, каучук натуральный от компании ChiedoCover.
Следующий Пепельница, стекло, прозрачный
Фотография товара Пепельница, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина242 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветбелый, металлический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽

Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный

15
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Вини», 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1208
3 390 ₽

Декантер «Вини», 1,5л

8
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 9009
16 300 ₽

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный

6
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая

11
В наличии 180 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый

10
В наличии 25 шт.
Фотография товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,33л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,33л, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Джаз», 0,33л

10
В наличии 1260 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эвридэй», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эвридэй»

6
В наличии 1667 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

11
В наличии 56 шт.
Распродажа
Фотография товара Баранчик сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4506
2 590 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая

10
В наличии

Другие товары из раздела приборы для стейков

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка с деревянной ручкой , произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Нож для стейка с деревянной ручкой

10
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 228мм, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 228мм

7
В наличии 445 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Атлантис», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Атлантис»

11
В наличии 456 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Орсэй», произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Орсэй»

11
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Рустик», произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Рустик»

11
В наличии 320 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3004
2 390 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 225мм

5
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Ансер», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Ансер»

7
В наличии 312 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2404
1 290 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 240мм

13
В наличии 298 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для бифштекса «Джамбо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽

Нож для бифштекса «Джамбо»

8
В наличии 34 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Кингс Стэйнлесс Стил», произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽

Нож для стейка «Кингс Стэйнлесс Стил»

7
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Нож для стейка, каучук натуральный, белый
Нож для стейка, каучук натуральный, белый
от 3 450
3 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽

Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный

15
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Вини», 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1208
3 390 ₽

Декантер «Вини», 1,5л

8
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 9009
16 300 ₽

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный

6
В наличии 12 шт.