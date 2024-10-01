Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина40 мм
- Вес0.162 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Лофт-12 М с подлокотниками
Стул Eames желтый
Парта с полочкой К2
Обеденный комплект Вояж, на 2 персоны
Деревянное зеркало, САРИКА
Кресло College CLG-617 LXH-C Brown
Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Токио» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный «Кабанэ» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Киото» односторонняя заточка сталь нержавеющий, полиоксиметилен
Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Китин» односторонняя заточка сталь нержавеющая
Нож янагиба для сашими «Масахиро» сталь, пластик
Нож кухонный «Шеф» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Икигаи» сталь нержавеющая, дерево
Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен