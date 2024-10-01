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Нож кухонный «Кито» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево - фото 1

Нож кухонный «Кито» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

Артикул: CH-058-369
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина235 мм
  • Глубина25 мм
  • Вес0.162 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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