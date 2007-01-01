Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина210 мм
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Пинки» керамика 300 мл, серый
Хайбол «Бах», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Мельница для перца «Париж Ю Селект» бук
Салатник «Кунстверк» фарфор 450 мл, белый
Корзина, полипропилен, сталь нержавеющая
Нож десертный сталь нержавеющий, черный, металлический
Нож десертный «Багет» сталь нержавеющая, металлический
Нож десертный «Фиори» хромоникелевая сталь, хромированная
Салатник «Пинки» керамика 300 мл, серый
Хайбол «Бах», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный