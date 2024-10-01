Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Аркада Бэйсик» красивого стального цвета выполнена из нержавеющей стали. Она хорошо отполирована, поэтому имеет прекрасный блеск. Длина столового прибора 208 мм. Его ширина незначительная и равна всего 2,5 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина208 мм
- Глубина25 мм
- Вес0.060 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт