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Вилка столовая «Аркада Бэйсик», длина 208 - фото 1

Вилка столовая «Аркада Бэйсик», длина 208

Артикул: CH-060-718
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка столовая «Аркада Бэйсик» красивого стального цвета выполнена из нержавеющей стали. Она хорошо отполирована, поэтому имеет прекрасный блеск. Длина столового прибора 208 мм. Его ширина незначительная и равна всего 2,5 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина208 мм
  • Глубина25 мм
  • Вес0.060 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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