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Нож столовый «Линеа» - фото 1Нож столовый «Линеа» - фото 2

Нож столовый «Линеа»

Артикул: CH-061-487
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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