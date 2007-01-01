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Обеденный стол Isabel

Артикул: CH-076-942
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Isabel станет удачным решением для обустройства придомовой террасы или летней беседки, а также просторной гостиной комнаты или столовой. Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез, но и праздничных застолий с самыми близкими друзьями. Обеденный стол выполнен в легком традиционном дизайне с использованием естественных оттенков, что позволяет ему гармонично вписываться любое окружение.

В основе стола лежит прочный алюминиевый каркас, способный выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания.

В качестве декоративной отделки производитель использовал плотное плетение из искусственного ротанга – современного синтетического материала, который:

абсолютно точно имитирует фактуру и расцветку натуральной тропической лианы;

не подвержен гниению при контактах с водой;

сохраняет вой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей.

Кроме того, важное преимущество представленного в комплекте стола состоит в нестандартном расположении ножек. Они выполнены в виде двух несколько отодвинутых от краев крестовин, что позволяет удобно располагать кресла по всему периметру столешницы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота740 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный стол Isabel
Обеденный стол Isabel
83 390
В корзине

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