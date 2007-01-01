Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Isabel станет удачным решением для обустройства придомовой террасы или летней беседки, а также просторной гостиной комнаты или столовой. Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез, но и праздничных застолий с самыми близкими друзьями. Обеденный стол выполнен в легком традиционном дизайне с использованием естественных оттенков, что позволяет ему гармонично вписываться любое окружение.
В основе стола лежит прочный алюминиевый каркас, способный выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания.
В качестве декоративной отделки производитель использовал плотное плетение из искусственного ротанга – современного синтетического материала, который:
абсолютно точно имитирует фактуру и расцветку натуральной тропической лианы;
не подвержен гниению при контактах с водой;
сохраняет вой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей.
Кроме того, важное преимущество представленного в комплекте стола состоит в нестандартном расположении ножек. Они выполнены в виде двух несколько отодвинутых от краев крестовин, что позволяет удобно располагать кресла по всему периметру столешницы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота740 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет