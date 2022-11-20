Журнальный стол ЛАУНЖ, 950x650

6 оценок

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Журнальный стол ЛАУНЖ, 950x650

4.9
18 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный прямоугольный журнальный стол «Лаунж» со стеклянной столешницей придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своей компактности незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции. Столик удобен для размещения всяких полезных мелочей и декоративных элементов.

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Основные характеристики

  • Длина950 мм
  • Ширина650 мм
  • Вес14 кг

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