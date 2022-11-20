Лаконичный прямоугольный журнальный стол «Лаунж» со стеклянной столешницей придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своей компактности незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции. Столик удобен для размещения всяких полезных мелочей и декоративных элементов.
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