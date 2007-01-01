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Латте обеденная группа плетеная, соломенный

Артикул: CH-076-823
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элитная обеденная группа «Латте» для обустройства зоны отдыха на открытом пространстве.

В комплекте прямоугольный обеденный стол 1600×900×750 мм и 6 кресел 550×660×850 мм. Каркас мебели изготовлен из прочного алюминия и задекорирован синтетическим искусственным ротангом натурального соломенного оттенка. Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению. Кресла оснащены мягкими подушками со съёмными чехлами.Мебель пригодна для использования в общественных местах: отелях, ресторанах, SPA-центрах, аквапарках. Данную обеденную группу можно также приобрести в бежевом, коричневом и графитовом оттенках.

Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 570×700×860 - 6 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес76 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветкоричневый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки72 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Латте обеденная группа плетеная, соломенный
Латте обеденная группа плетеная, соломенный
251 690
В корзине

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