Характеристики товара
Описание
Элитная обеденная группа «Латте» для обустройства зоны отдыха на открытом пространстве.
В комплекте прямоугольный обеденный стол 1600×900×750 мм и 6 кресел 550×660×850 мм. Каркас мебели изготовлен из прочного алюминия и задекорирован синтетическим искусственным ротангом натурального соломенного оттенка. Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению. Кресла оснащены мягкими подушками со съёмными чехлами.Мебель пригодна для использования в общественных местах: отелях, ресторанах, SPA-центрах, аквапарках. Данную обеденную группу можно также приобрести в бежевом, коричневом и графитовом оттенках.
Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 570×700×860 - 6 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес76 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки72 кг
- Изделия стопируютсяНет