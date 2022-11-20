Cтол МОДЕРН, 1500x1000

11 оценок

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Cтол МОДЕРН, 1500x1000

4.9
39 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол «Модерн», 100x100 имеет классические очертания и впишется практически в любой интерьер. Устойчивая конструкция и традиционный стиль позволят этой мебели гармонично сочетаться с другими предметами интерьера и радовать вас долгие годы.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Высота74 мм
  • Длина1500 мм
  • Вес23 кг
  • Материалротанг

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