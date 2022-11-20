Обеденный стол «Модерн», 100x100 имеет классические очертания и впишется практически в любой интерьер. Устойчивая конструкция и традиционный стиль позволят этой мебели гармонично сочетаться с другими предметами интерьера и радовать вас долгие годы.
Стол Лидер 9, белый
Скатерть Дед мороз габардин
Обеденная группа Мобил
Стол Лидер 10, 1800x500
Салфетка Жаккард круглая
Диван Avec Plaisir, светло-серый
Диван La Rosa трехместный прямой бордовый
Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р
Диван Camber Sofa прямой серо-розовый
Диван Lucia двухместный темно-серый велюр
Cтол ЛАЙТ, 800x800
Cтол ЛАЙТ, 1200x800
Стол уличный Агиос
Стол уличный Океан
Стол уличный Севу
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Кемер-2
Комплект уличной мебели Кемер
Комплект уличной мебели Кемер-3