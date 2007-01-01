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Форио столик кофейный из искусственного ротанга, коричневый - фото 1Форио столик кофейный из искусственного ротанга, коричневый - фото 2
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Форио столик кофейный из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-077-072
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кофейный стол из искусственного ротанга «Форио» отличается компактными размерами.

Модель состоит из каркаса, обвитого вручную ротангом коричневого цвета. Данный образец обладает ударопрочной стеклянной 5 мм столешницей, конструкцией предусмотрена полочка для принадлежностей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота520 мм
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, стекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки7.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Форио столик кофейный из искусственного ротанга, коричневый
Форио столик кофейный из искусственного ротанга, коричневый
22 290
В корзине

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