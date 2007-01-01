Характеристики товара
Описание
Кофейный стол из искусственного ротанга «Форио» отличается компактными размерами.
Модель состоит из каркаса, обвитого вручную ротангом коричневого цвета. Данный образец обладает ударопрочной стеклянной 5 мм столешницей, конструкцией предусмотрена полочка для принадлежностей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота520 мм
- Материалалюминий, искусственный ротанг, стекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки7.50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет