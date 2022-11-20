Фотография Стол Фуджи, 120х80 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Стол Фуджи, 120х80

4.2
Оптовая цена
22 490 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Фуджи, 120х80
Стол Фуджи, 120х80
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Стол Фуджи, 120х80

4.2
22490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес20 кг
  • Цветбежевый
  • Материалротанг

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