Характеристики товара
Описание
- Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом.
- Нить сфера. Экоротанг высшего качества.
- Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
- Температура эксплуатации от -16 до + 50.
- Легко моется.
- Не требует особого ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1700 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Вес51.2 кг
- Материалротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый