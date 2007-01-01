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Толедо лаунж-зона соломенная из искусственного ротанга - фото 1Толедо лаунж-зона соломенная из искусственного ротанга - фото 2Толедо лаунж-зона соломенная из искусственного ротанга - фото 3
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Толедо лаунж-зона соломенная из искусственного ротанга

Артикул: CH-076-872
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Одноместная лаунж-зона «Толедо» для зоны отдыха выполнена из круглого искусственного ротанга в цвете графит.

Состоит из:

- одного кресла - 680×760×990 мм.

- одного пуфа - 510×420×470 мм.

- одного журнального столика - 450×450×520 мм.

Каркас - прочный алюминий, который выдерживает нагрузки до 150 кг.Кресло и пуф укомплектованы подушками со съемными чехлами из влагостойкого 100%-го полиэстера.


Габариты упаковки (ДШВ)
700×800×1000; 530×430×480; 480×480×520мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес24,6 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки27 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Толедо лаунж-зона соломенная из искусственного ротанга
Толедо лаунж-зона соломенная из искусственного ротанга
97 590
В корзине

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