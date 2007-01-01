Характеристики товара
Описание
Одноместная лаунж-зона «Толедо» для зоны отдыха выполнена из круглого искусственного ротанга в цвете графит.
Состоит из:
- одного кресла - 680×760×990 мм.
- одного пуфа - 510×420×470 мм.
- одного журнального столика - 450×450×520 мм.
Каркас - прочный алюминий, который выдерживает нагрузки до 150 кг.Кресло и пуф укомплектованы подушками со съемными чехлами из влагостойкого 100%-го полиэстера.
Габариты упаковки (ДШВ)
700×800×1000; 530×430×480; 480×480×520мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес24,6 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки27 кг
- Изделия стопируютсяНет