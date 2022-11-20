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Офисный шкаф Sawang 2 двери, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Sawang 2 двери, итальянский орех - фото 2

Офисный шкаф Sawang 2 двери, итальянский орех

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Характеристики товара

Описание

Этот удобный архивный шкаф позволит вам всегда знать, где находится какая-либо определенная документация. Вместительные полки легко выдержат любые нагрузки - это возможно благодаря использованию качественного ЛДСП, устойчивого к механическим воздействиям и влаге. Толщина ЛДСП, использованного в конструкции, составляет 16 мм. Общие габариты шкафа этой модели - 77х37х200 см.

Приятный глазу классический дизайн красиво смотрится в любом интерьере без исключения, а если Вам нужно большее - Вы имеете возможность выбрать цвет шкафа самостоятельно из нескольких предложенных вариантов.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки71.50 кг

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