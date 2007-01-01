Характеристики товара
Описание
Этот удобный архивный шкаф позволит вам всегда знать, где находится какая-либо определенная документация. Вместительные полки легко выдержат любые нагрузки - это возможно благодаря использованию качественного ЛДСП, устойчивого к механическим воздействиям и влаге. Толщина ЛДСП, использованного в конструкции, составляет 16 мм. Общие габариты шкафа этой модели - 77х37х200 см.
Приятный глазу классический дизайн красиво смотрится в любом интерьере без исключения, а если Вам нужно большее - Вы имеете возможность выбрать цвет шкафа самостоятельно из нескольких предложенных вариантов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина370 мм
- Высота2000 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Вес упаковки71.50 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет