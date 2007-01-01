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Настоящее фото товара Офисный шкаф Севенг 2 двери, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Офисный шкаф Севенг 2 двери, итальянский орех
32 оценки
20 890
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Офисный шкаф Севенг 2 двери, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Севенг 2 двери, итальянский орех - фото 2

Офисный шкаф Севенг 2 двери, итальянский орех

Артикул: CH-033-374
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Офисный шкаф Севенг, итальянский орех от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Офисный шкаф Севенг стекло графит, итальянский орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Этот удобный архивный шкаф позволит вам всегда знать, где находится какая-либо определенная документация. Вместительные полки легко выдержат любые нагрузки - это возможно благодаря использованию качественного ЛДСП, устойчивого к механическим воздействиям и влаге. Толщина ЛДСП, использованного в конструкции, составляет 16 мм. Общие габариты шкафа этой модели - 77х37х200 см.

Приятный глазу классический дизайн красиво смотрится в любом интерьере без исключения, а если Вам нужно большее - Вы имеете возможность выбрать цвет шкафа самостоятельно из нескольких предложенных вариантов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Вес упаковки71.50 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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