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Офисный шкаф Vicent, итальянский орех

14 оценок
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Шкаф для документов Vicent, итальянский орех

Характеристики товара

Описание

Вашему вниманию предлагается комбинированный с тонированными стеклами шкаф для бумаг, выполненный в традиционном, офисном стиле, сочетающий все необходимое для офисной мебели.
Изготовлен из ЛДСП, габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200.
Если Вы ищете удобный шкаф , позволяющий держать документы и бумаги в порядке – эта модель то, что Вам нужно.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки61.50 кг

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