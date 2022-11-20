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Офисный шкаф Freitas, итальянский орех - фото 1

Офисный шкаф Freitas, итальянский орех

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Характеристики товара

Описание

Удобный комбинированный шкаф со столом будет спасением для тех людей, которые сильно ограничены в свободном пространстве помещения. Этот шкаф может использоваться для совершенно различных функций - он может служить как полноценный рабочий стол, а может выполнять роль кухонного шкафа для обеденных перервывов. Его компактность и функциональность прекрасно дополняются надёжностью и износоустойчивостью ЛДСП, из которого он изготовлен. Простой классический стиль в четырёх цветовых вариациях позволит вам выбрать самый подходящий для любой обстановки вариант, а низкая стоимость делает его доступным для каждого человека.

Общие размеры шкафа со столом: 123х77х200 см, глубина шкафа: 37 см.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина1230 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки2030 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки67.50 кг

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