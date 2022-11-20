Товар в корзине. Перейти
Офисный стеллаж Хайтс, орех - фото 1Офисный стеллаж Хайтс, орех - фото 2

Офисный стеллаж Хайтс, орех

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисный стеллаж Котли, орех
Офисный стеллаж Котли, орех
Следующий Шифоньер Инвернесс
Офисный стеллаж Котли, орех

Характеристики товара

Описание

Предлагаем вашему вниманию практичный и ёмкий стеллаж для бумаг с дверью из серии мебели. Он изготовлен на мебельной фабрике из ЛДСП материалов. Выполнен в классической офисной палитре (основной цвет: итальянский орех), что позволяет ему удачно войти практически в любой интерьер, функциональным и неотъемлемым элементом. Габариты стеллажа: ширина - 56; глубина – 37; высота – 85; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм. Если вам необходим удобный, емкий и функциональный стеллаж, который подойдет для любой деловой обстановки, предоставит возможность держать Ваши документы и бумаги в идеальном порядке, тогда эта модель для Вас.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина370 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки21.50 кг

Похожие товары

Шкаф ВеронаНастоящее фото товара Шкаф Верона, произведённого компанией ChiedoCover
103 390
Оптовая цена
15

Шкаф Верона

Шкаф Хельга №3Настоящее фото товара Шкаф Хельга №3, произведённого компанией ChiedoCover
132 890
Оптовая цена
10

Шкаф Хельга №3

Шкаф КлассикаНастоящее фото товара Шкаф Классика, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
8

Шкаф Классика

Настоящее фото товара Шкаф Шевалье , произведённого компанией ChiedoCover
59 190
Оптовая цена
10

Шкаф Шевалье

Шкаф Шевалье №2Настоящее фото товара Шкаф Шевалье №2, произведённого компанией ChiedoCover
60 390
Оптовая цена
6

Шкаф Шевалье №2

Шкаф Парма №1Настоящее фото товара Шкаф Парма №1, произведённого компанией ChiedoCover
63 890
Оптовая цена
13

Шкаф Парма №1

Настоящее фото товара Шкаф Лотос №1, произведённого компанией ChiedoCover
93 290
Оптовая цена
11

Шкаф Лотос №1

Шкаф Классика №1Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
12

Шкаф Классика №1

Настоящее фото товара Тумба лабораторная 3 отдела, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена
14

Тумба лабораторная 3 отдела

Настоящее фото товара Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей), произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
10

Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-1, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Металлический шкаф КД-1

Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-144, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Металлический шкаф КД-144

Настоящее фото товара Металлический шкаф Практик LS 22, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
7

Металлический шкаф Практик LS 22

Настоящее фото товара Шкаф аптечный металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
5

Шкаф аптечный металлический

Настоящее фото товара Шкаф картотечный для папок формата А4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена
9

Шкаф картотечный для папок формата А4

Настоящее фото товара Система хранения SR-0642-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Система хранения SR-0642-3

Настоящее фото товара Шкаф Кобе, 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
от299 190
Оптовая цена
15

Шкаф Кобе, 2 секции

Другие товары из разделашифоньеры
Настоящее фото товара Шифоньер Инвернесс, 84 см, произведённого компанией ChiedoCover
от270 990
Оптовая цена
9

Шифоньер Инвернесс, 84 см

Офисный шкаф Онтэрио, итальянский орехНастоящее фото товара Офисный шкаф Онтэрио, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
14

Офисный шкаф Онтэрио, итальянский орех

Офисный шкаф Онтэрио двери стекло, итальянский орехНастоящее фото товара Офисный шкаф Онтэрио двери стекло, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
10

Офисный шкаф Онтэрио двери стекло, итальянский орех

Офисный шкаф Онтэрио дверки дерево, итальянский орехНастоящее фото товара Офисный шкаф Онтэрио дверки дерево, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
12

Офисный шкаф Онтэрио дверки дерево, итальянский орех

Офисный шкаф Герон дверки дерево, итальянский орехНастоящее фото товара Офисный шкаф Герон дверки дерево, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
7

Офисный шкаф Герон дверки дерево, итальянский орех