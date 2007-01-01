Характеристики товара
Описание
Вашему вниманию предлагается комбинированный с тонированными стеклами шкаф для бумаг, выполненный в традиционном, офисном стиле, сочетающий все необходимое для офисной мебели.
Изготовлен из ЛДСП, габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200.
Если Вы ищете удобный шкаф , позволяющий держать документы и бумаги в порядке – эта модель то, что Вам нужно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина370 мм
- Высота2000 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Вес упаковки61.50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет