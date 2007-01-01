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Настоящее фото товара Офисный шкаф Вицент, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Офисный шкаф Вицент, итальянский орех
47 оценок
18 390
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Офисный шкаф Вицент, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Вицент, итальянский орех - фото 2Офисный шкаф Вицент, итальянский орех - фото 3

Офисный шкаф Вицент, итальянский орех

Артикул: CH-033-989
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вашему вниманию предлагается комбинированный с тонированными стеклами шкаф для бумаг, выполненный в традиционном, офисном стиле, сочетающий все необходимое для офисной мебели.
Изготовлен из ЛДСП, габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200.
Если Вы ищете удобный шкаф , позволяющий держать документы и бумаги в порядке – эта модель то, что Вам нужно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Вес упаковки61.50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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