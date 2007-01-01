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Настоящее фото товара Шкаф-купе Фрейтас, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Шкаф-купе Фрейтас, итальянский орех
49 оценок
32 790
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Шкаф-купе Фрейтас, итальянский орех - фото 1Шкаф-купе Фрейтас, итальянский орех - фото 2Шкаф-купе Фрейтас, итальянский орех - фото 3

Шкаф-купе Фрейтас, итальянский орех

Артикул: CH-033-971
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Шкаф-купе для одежды цвет Орех, выполнен из качественного ЛДСП изготовлен на мебельной фабрике Меб-фф. Традиционный дизайн позволяет ему хорошо подойти в любой офис.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки2000 мм
  • Вес упаковки89 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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