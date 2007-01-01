Характеристики товара
Описание
Шкаф-купе для одежды цвет Орех, выполнен из качественного ЛДСП изготовлен на мебельной фабрике Меб-фф. Традиционный дизайн позволяет ему хорошо подойти в любой офис.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина580 мм
- Высота2000 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки2000 мм
- Вес упаковки89 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет