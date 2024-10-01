Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-610
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Кончерто», 370мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Кончерто», 370мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Интуишн колорс», 320мл, хрустальное стекло, желтый
Фотография товара Олд фэшн «Интуишн колорс», 320мл, хрустальное стекло, желтый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота115 мм
  • Диаметр70 мм
  • Объем0,49 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Облако от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Облако, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900

Диван Облако

43
Фотография товара Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни

87
Фотография товара Кресло Шангрила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Кресло Шангрила

40
Фотография товара Стол Кристиано от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
от363 690
Оптовая цена

Стол Кристиано

36
Фотография товара Стол деревянный Кантри 160 крем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Кантри 160 крем, произведённого компанией ChiedoCover
от106 990
Оптовая цена

Стол деревянный Кантри 160 крем

35
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Crici от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crici, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Crici

99
Распродажа
Фотография товара Стул Arfa, коричневый винтаж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Arfa, коричневый винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09031
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Arfa, коричневый винтаж

50
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн, 250мл, стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн, 250мл, стекло, зеленый

13
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сордженте», 420мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сордженте», 420мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сордженте», 420мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 167 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кончерто», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кончерто», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кончерто», 290мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Кракле», 350мл, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кракле», 350мл, прозрачный, стекло

13
В наличии 306 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Пулсар», 390мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Пулсар», 390мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Пулсар», 390мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 68 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 230мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 230мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд Фэшн стакан «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7503
1 790 ₽Оптовая цена

Олд Фэшн стакан «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло

8
В наличии 70 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный
от 260
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Облако от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Облако, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900

Диван Облако

43
Фотография товара Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни

87
Фотография товара Кресло Шангрила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Кресло Шангрила

40
Фотография товара Стол Кристиано от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
от363 690
Оптовая цена

Стол Кристиано

36