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Олд фэшн «Стамбул», 190мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Стамбул», 190мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Стамбул», 190мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-086
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Стамбул» среднего размера для напитков – это отличное решение для сервировки стола. Прозрачный стакан выполнен из стекла. Высококачественный материал красиво смотрится, отражает свет, за счет чего его содержимое эффектно играет в свете солнечных лучей.

Посуда среднего объема с небольшой высотой стенок. Диаметр бокала идеально подобран для комфортно употребления напитков. Дно толстое, стенки ровные.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота75 мм
  • Диаметр69 мм
  • Объем0,18 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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