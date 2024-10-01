Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Стамбул» среднего размера для напитков – это отличное решение для сервировки стола. Прозрачный стакан выполнен из стекла. Высококачественный материал красиво смотрится, отражает свет, за счет чего его содержимое эффектно играет в свете солнечных лучей.
Посуда среднего объема с небольшой высотой стенок. Диаметр бокала идеально подобран для комфортно употребления напитков. Дно толстое, стенки ровные.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота75 мм
- Диаметр69 мм
- Объем0,18 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт