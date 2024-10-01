Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Кончерто» – стакан классического стиля с оригинальным ромбовидным орнаментом на стенках. Материал – стекло. Оно тонкое и прозрачное, поэтому на гранях орнамента всегда искрятся солнечные лучи.
Стеклянный фужер имеет плотное дно. Стенки ровные, отмечено незначительное расширение кверху.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота95 мм
- Диаметр94 мм
- Объем0,37 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт