Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Кончерто», 370мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Кончерто», 370мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Кончерто», 370мл, стекло, прозрачный - фото 3

Олд фэшн «Кончерто», 370мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-607
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Кончерто» – стакан классического стиля с оригинальным ромбовидным орнаментом на стенках. Материал – стекло. Оно тонкое и прозрачное, поэтому на гранях орнамента всегда искрятся солнечные лучи.

Стеклянный фужер имеет плотное дно. Стенки ровные, отмечено незначительное расширение кверху.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота95 мм
  • Диаметр94 мм
  • Объем0,37 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Полубарный стул Албена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Албена, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Полубарный стул Албена

69
В наличии 50 шт.
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ

56
Фотография товара Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 500
Оптовая цена

Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас

86
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Relax, антрацит

8
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Самбука Изолабелла» , произведённого компанией ChiedoCover
от240

Линейка барная «Самбука Изолабелла»

11
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Бах», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Бах», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Бах», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 356 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Вине», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Вине», 200мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Вине», 200мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Макассар», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Макассар», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 522 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7059
170 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», 300мл, стекло, прозрачный

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Фрости», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Фрости», 250мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Хемингвей», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Хемингвей», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хемингвей», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный

7
В наличии 231 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Миксолоджи», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Миксолоджи», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Миксолоджи», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Эклипс», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Эклипс», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Эклипс», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 197 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 134 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сонидо», 367мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сонидо», 367мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0702
1 090 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сонидо», 367мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 42 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Кончерто», 370мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Кончерто», 370мл, стекло, прозрачный
от 660
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Полубарный стул Албена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Албена, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Полубарный стул Албена

69
В наличии 50 шт.
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ

56
Фотография товара Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 500
Оптовая цена

Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас

86
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Relax, антрацит

8
В наличии 43 шт.