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Олд фэшн стакан, 367мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн стакан, 367мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн стакан, 367мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-872
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,36 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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