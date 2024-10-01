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Олд фэшн «Гладкий», 250мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Гладкий», 250мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Гладкий», 250мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-097
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Гладкий» впечатляет классической простой формой. Этот фужер низкий, так как по традиции высота олд фэшна равна 93 мм. Но при этом он довольно широкий – диаметр чаши составляет 77 мм. Объем стакана 250 мл.

Серия выполнена из прозрачного стекла. Стенки плотные, но не слишком толстые, материал качественный. У фужера плотное дно, чтобы предупредить вероятность быстрого таяния льда. Производитель выбрал для товара этой серии простейшую форму, чтобы предложить универсальную посуду на любой случай.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота93 мм
  • Диаметр77 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке30 шт

Отзывы

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