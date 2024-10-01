Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Гладкий» впечатляет классической простой формой. Этот фужер низкий, так как по традиции высота олд фэшна равна 93 мм. Но при этом он довольно широкий – диаметр чаши составляет 77 мм. Объем стакана 250 мл.
Серия выполнена из прозрачного стекла. Стенки плотные, но не слишком толстые, материал качественный. У фужера плотное дно, чтобы предупредить вероятность быстрого таяния льда. Производитель выбрал для товара этой серии простейшую форму, чтобы предложить универсальную посуду на любой случай.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота93 мм
- Диаметр77 мм
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке30 шт