Характеристики товара
Описание
Серия рюмок Savage от турецкого бренда Nude – это стильная качественная посуда для домашней и профессиональной сервировки. Часто фужеры используются при подачи напитков в ресторанах, барах и кафе. Сделаны из прочного стекла, которое не тускнеют со временем. Прозрачные стенки стакана на 99% пропускают свет, благодаря этому не искажается цвет напитка. А при соприкосновении двух рюмок можно услышать хрустальный звон. Бокал имеет широкое устойчивое дно. Допускается мойка в посудомоечных машинах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота81 мм
- Диаметр82 мм
- Объем0,26 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт