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Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-157
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Серия рюмок Savage от турецкого бренда Nude – это стильная качественная посуда для домашней и профессиональной сервировки. Часто фужеры используются при подачи напитков в ресторанах, барах и кафе. Сделаны из прочного стекла, которое не тускнеют со временем. Прозрачные стенки стакана на 99% пропускают свет, благодаря этому не искажается цвет напитка. А при соприкосновении двух рюмок можно услышать хрустальный звон. Бокал имеет широкое устойчивое дно. Допускается мойка в посудомоечных машинах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота81 мм
  • Диаметр82 мм
  • Объем0,26 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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