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Настоящее фото товара Опора для стола V-образная, темная, произведённого компанией ChiedoCover
Опора для стола V-образная, темная
33 оценки
3 690
Товар в корзине. Перейти
Опора для стола V-образная, темная - фото 1Опора для стола V-образная, темная - фото 2Опора для стола V-образная, темная - фото 3Опора для стола V-образная, темная - фото 4Опора для стола V-образная, темная - фото 5Опора для стола V-образная, темная - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Опора для стола V-образная, темная производства ChiedoCover
Хит

Опора для стола V-образная, темная

Артикул: CH-001-029
33 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Высота700/720 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежная металлическая опора – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700/720 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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