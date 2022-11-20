+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Каркасы столов
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Опора для стола V-образная, темная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Опора для стола V-образная, темная

          4.1
          Оптовая цена
          2 790 ₽
          от 10 комплектовОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Опора для стола V-образная, темная
          Опора для стола V-образная, темная
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Опора для стола V-образная, темная

          4.1
          2790 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Опора для стола V-образная, Светлая
          Опора для стола V-образная, Светлая
          Следующий Опора для стола П-образная, Темная
          Опора для стола П-образная, Темная

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Высота700-720 мм
          • Материал подстольясталь

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Комплект Синий на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
          35 800 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект Синий на 6 персон
          Настоящее фото товара Чашка чайная Симплисити Вайт, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          310 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чашка чайная Симплисити Вайт
          Настоящее фото товара Поворотная платформа 60 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Поворотная платформа 60 см флитвуд
          Настоящее фото товара Скамейка Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамейка Элегант
          Настоящее фото товара Столешница слэб Малатиа, произведённого компанией ChiedoCover
          87 100 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница слэб Малатиа
          Настоящее фото товара Ковролин Quartiet, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ковролин Quartiet
          Настоящее фото товара Стеллаж Анет №3, произведённого компанией ChiedoCover
          61 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеллаж Анет №3
          Настоящее фото товара Диван Дели, произведённого компанией ChiedoCover
          24 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Дели
          Настоящее фото товара Люстра Martina 10, произведённого компанией ChiedoCover
          27 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Martina 10
          Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01137, произведённого компанией ChiedoCover
          7 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Светильник подвесной KH01137

          Другие товары из раздела опоры для столов оптом

          Настоящее фото товара Опора для стола Лофт №11, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Опора для стола Лофт №11
          Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см
          Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 71 см
          Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 85 см, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 85 см
          Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 110 см
          Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см
          Настоящее фото товара Ножка шпилька тройная усиленная 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ножка шпилька тройная усиленная 30 см
          Настоящее фото товара Ножка шпилька тройная усиленная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ножка шпилька тройная усиленная 50 см
          Настоящее фото товара Массивная ножка для стола Бигмама 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Массивная ножка для стола Бигмама 71 см
          Настоящее фото товара Массивная ножка для стола Бигмама 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Массивная ножка для стола Бигмама 110 см