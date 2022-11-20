Фотография Опора для стола Дуга от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Опора для стола Дуга

4.6
Оптовая цена от 10 комплектов1 090 ₽
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Опора для стола Дуга
Опора для стола Дуга
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Опора для стола Дуга

4.6
1090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Материал подстольясталь

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