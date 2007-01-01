Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина900 мм
- Высота540 мм
- Вес18.12 кг
- Материал столешницыДСП
- Допустимая нагрузка40
- Материал ножекметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки695 мм
- Высота упаковки205 мм
- Глубина упаковки990 мм
- Вес упаковки21.04 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Габариты упаковки для логистики990
- Изделия стопируютсяНет