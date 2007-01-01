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Настоящее фото товара Парта растущая E601, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Парта растущая E601, белый
26 оценок
14 29016
16 990 ₽
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Парта растущая E601, белый - фото 1Парта растущая E601, белый - фото 2Парта растущая E601, белый - фото 3Парта растущая E601, белый - фото 4Парта растущая E601, белый - фото 5
Распродажа

Парта растущая E601, белый

Артикул: CH-051-959
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота540 мм
  • Вес18.12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота540 мм
  • Вес18.12 кг
  • Материал столешницыДСП
  • Допустимая нагрузка40
  • Материал ножекметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки695 мм
  • Высота упаковки205 мм
  • Глубина упаковки990 мм
  • Вес упаковки21.04 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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