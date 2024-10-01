Товар в корзине. Перейти
Пепельница «Кларет», фарфор, белый, бордовый - фото 1Пепельница «Кларет», фарфор, белый, бордовый - фото 2

Пепельница «Кларет», фарфор, белый, бордовый

Артикул: CH-063-770
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пепельница, стекло, красный, прозрачный
Фотография товара Пепельница, стекло, красный, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Пепельница, сталь нержавеющая, металлический
Фотография товара Пепельница, сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый, бордовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стол Севилья

41
Фотография товара Стул Margo, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Margo, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Margo, чёрный

40
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Caesar, серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Caesar, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Кресло поворотное Caesar, серый, велюр

30
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стол Бастер, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бастер, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от17 340

Стол Бастер, лофт

47
Настоящее фото товара Тумба приставная, 700*400*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Тумба приставная, 700*400*750, белый

11
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло ARGOS светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ARGOS светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Кресло ARGOS светло-серый

12
В наличии 45 шт.

Другие товары из раздела пепельницы

Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница, стекло, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Пепельница, стекло, прозрачный

14
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Ромб», стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Пепельница «Ромб», стекло, прозрачный

14
В наличии 34 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Эмбер Каст», чугун, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Пепельница «Эмбер Каст», чугун, черный

5
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Акапулько», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Пепельница «Акапулько», фарфор, белый

11
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Мэп», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Пепельница «Мэп», фарфор, белый

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Пепельница «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Пепельница «Опшенс», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Опшенс», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Пепельница «Опшенс», фарфор, белый

11
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Пепельница «Мелодия», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Мелодия», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Пепельница «Мелодия», фарфор, белый

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Органикс», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6304
1 690 ₽Оптовая цена

Пепельница «Органикс», фарфор, белый

15
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый

15
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Пепельница «Кларет», фарфор, белый, бордовый
Пепельница «Кларет», фарфор, белый, бордовый
от 780
810 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стол Севилья

41
Фотография товара Стул Margo, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Margo, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Margo, чёрный

40
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Caesar, серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Caesar, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Кресло поворотное Caesar, серый, велюр

30
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стол Бастер, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бастер, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от17 340

Стол Бастер, лофт

47