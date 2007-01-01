Характеристики товара
Описание
Диаметр одной трубы подстолья - 76мм
Подстолье Круг — это универсальная база для столов, которая уже стала стандартом в современных интерьерах Хорека благодаря своей практичности и лаконичному дизайну.
Прочная металлическая конструкция выдерживает интенсивную ежедневную нагрузку, обеспечивая долгие годы стабильной службы. Чёткая геометрия — круглая опорная платформа, ровная центральная стойка и монтажная площадка под столешницу — создаёт аккуратный, минималистичный силуэт, который легко вписывается и в кофейню, и в ресторан, и в офисную зону ожидания.
Продуманная форма основания отвечает не только за стиль, но и за удобство гостей: центральная опора освобождает пространство для ног, а широкая платформа повышает устойчивость стола и снижает риск расшатывания при активном использовании.
Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Поэтому при создании этого подстолья особое внимание уделено качеству металла и защитного покрытия. Поверхность устойчива к мелким повреждениям, а уход занимает минимум времени — достаточно регулярной протирки, чтобы подстолье сохраняло презентабельный вид.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: рассчитано на высокую проходимость и постоянную нагрузку.
• Устойчивость: широкое основание обеспечивает уверенную фиксацию стола.
• Лёгкость в уходе: металлические поверхности быстро очищаются от загрязнений.
• Современный дизайн: лаконичная форма подчёркивает стиль интерьера и не перегружает пространство.
• Долгосрочная инвестиция: надёжная конструкция снижает затраты на обслуживание и замену мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота715 мм
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет