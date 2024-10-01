Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина400/600 мм
- Толщина50 мм
- Материал столешницывяз
- Цветсветлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ножка деревянная 118
Подстолье металлическое Квадро Дуо NEW
Подстолье 4017
Подстолье барное хромированное 1204
Подстолье Лофт 2
Подстолье 2146EM
Подстолье Лофт-87
Каркас стола регулируемый (черный, без столешницы)
Подстолье чугунное Manta КР
Подстолье металлическое Квадро