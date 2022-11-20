Характеристики товара
Описание
Подстолья изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Они снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.
Вес брутто: 26 кг
Объем изделия: 0,06 м3
Габариты упаковки: 840 х 540 х 120 мм
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина440 мм
- Длина950 мм
- Материал подстольячугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы1400*800, 1200*800, 1100*700, 1600*800, 1000*800, 600*1000, 600*1100, 600*1200, 600*1300, 600*1400, 600*1500, 600*1600, 700*1000, 700*1200, 700*1300, 700*1400, 700*1500, 700*1600, 800*1100, 800*1300, 800*1500
- Цветбронза
- Страна изготовленияРоссия