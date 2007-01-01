Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1024EM, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье чугунное 1024EM
55 оценок
8 390
Подстолье чугунное 1024EM - фото 1Подстолье чугунное 1024EM - фото 2Подстолье чугунное 1024EM - фото 3Подстолье чугунное 1024EM - фото 4

Подстолье чугунное 1024EM

Артикул: CH-001-284
55 оценок
Основные характеристики
  • Длина430 мм
  • Высота700 мм
  • Вес15.5 кг
  • Материалчугун
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Надежное чугунное подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Высота700 мм
  • Вес15.5 кг
  • Материалчугун
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

