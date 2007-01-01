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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3116, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 3116
52 оценки
8 290
Товар в корзине. Перейти
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Подстолье ЕР 3116

Артикул: CH-016-763
52 оценки
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес13 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1300*600 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Винтажное подстолье для двойных столов. Выполнено из литого чугуна. Идеально впишется в классический интерьер ресторана или кофейни. Немаловажный факт - очень низкая цена. На наш взгляд, является самым стильным и изящным подстольем для двойных столов.

Есть у подстолья 3116 одно преимущество - оно настолько редко встречается, что скорее всего с этим подстольем интерьер вашего помещения будет точно отличаться от всего стандартного, что присутствует в кафе и ресторанах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес13 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1300*600 мм
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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