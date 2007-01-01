Характеристики товара
Описание
Винтажное подстолье для двойных столов. Выполнено из литого чугуна. Идеально впишется в классический интерьер ресторана или кофейни. Немаловажный факт - очень низкая цена. На наш взгляд, является самым стильным и изящным подстольем для двойных столов.
Есть у подстолья 3116 одно преимущество - оно настолько редко встречается, что скорее всего с этим подстольем интерьер вашего помещения будет точно отличаться от всего стандартного, что присутствует в кафе и ресторанах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес13 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1300*600 мм
- Материалчугун
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет