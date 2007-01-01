Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1014EM, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье чугунное 1014EM
59 оценок
8 290
Товар в корзине. Перейти
Подстолье чугунное 1014EM - фото 1Подстолье чугунное 1014EM - фото 2
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Подстолье чугунное 1014EM производства ChiedoCover

Подстолье чугунное 1014EM

Артикул: CH-001-285
59 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес14 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 700*700 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1186EM
Фотография товара Подстолье 1186EM от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье чугунное 1251EM
Фотография товара Подстолье чугунное 1251EM от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежное чугунное подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес14 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 700*700 мм
  • Материалчугун
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.35 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4570, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Подстолье чугунное 4570

100
Фотография товара Комплект мебели для кафе Наполеон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Комплект мебели для кафе Наполеон

439
Фотография товара Подстолье металлическое 1291EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1291EM, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1291EM

71
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Истборн круглое, D440, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Истборн круглое, D440, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Подстолье Истборн круглое, D440, бронза

52
Фотография товара Подстолье Истборн двойное, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Истборн двойное, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Подстолье Истборн двойное, бронза

66
Фотография товара Подстолье ER 3116 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3116, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Подстолье ER 3116

52
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье ER 3056 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3056, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Подстолье ER 3056

95
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1273EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1273EM, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Подстолье 1273EM

68
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Подстолье чугунное 2204EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное 2204EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Подстолье чугунное 2204EM

7
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Подстолье 1207EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1207EM, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Подстолье 1207EM

9
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Werzalit FANTASY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit FANTASY, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit FANTASY

34
Фотография товара Столешница Корунд Дуб Кантри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Дуб Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Дуб Кантри

46
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki 80*80 светло-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki 80*80 светло-коричневая

5
В наличии 20 шт.
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ

43
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki коричневая 120*80

7
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый

46
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 700*700, орех

30
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница ЛДСП, Дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, Дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Столешница ЛДСП, Дуб вотан

13
Фотография товара Столешница ЛДСП, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, венге

43
Фотография товара Столешница HPL, 40 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Столешница HPL, 40 мм, круглая

33

Другие товары из раздела чугунные подстолья

Хит
Фотография товара Подстолье чугунное 1083EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1083EM, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1083EM

61
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1034 барное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1034 барное

51
Распродажа
Фотография товара Подстолье чугунное Равин 500 Круглое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное Равин 500 Круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79011
7 590 ₽Оптовая цена

Подстолье чугунное Равин 500 Круглое

67
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1082EM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1082EM

89
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье ER 3063 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3063, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Подстолье ER 3063

98
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье ER 3069 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 3069, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Подстолье ER 3069

85
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье квадро 4560, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Подстолье квадро 4560

50
Фотография товара Подстолье ER 4066 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 4066, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Подстолье ER 4066

81
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1299EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1299EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Подстолье 1299EM

6
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Подстолье 1206EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1206EM, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Подстолье 1206EM

9
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Подстолье чугунное 1014EM
Подстолье чугунное 1014EM
8 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Werzalit FANTASY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit FANTASY, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit FANTASY

34
Фотография товара Столешница Корунд Дуб Кантри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Дуб Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Дуб Кантри

46
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki 80*80 светло-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki 80*80 светло-коричневая

5
В наличии 20 шт.
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ

43

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности