Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье для стола с электроприводом, черный
15 оценок
14 990
Подстолье для стола с электроприводом, черный - фото 1Подстолье для стола с электроприводом, черный - фото 2Подстолье для стола с электроприводом, черный - фото 3Подстолье для стола с электроприводом, черный - фото 4
Подстолье для стола с электроприводом, черный

Артикул: CH-079-820
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1570 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота1150 мм
  • Вес12 кг
Характеристики товара

Описание

Эргономика нового уровня. Подстолье с электроприводом — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря регулировке высоты от 70 до 115 см, конструкция легко адаптируется под сидячую или стоячую работу, позволяя поддерживать правильную осанку в течение всего дня. Прочная металлическая основа в чёрном цвете придаёт конструкции строгий, современный вид и надёжность в эксплуатации. Интеллектуальные возможности и надежность. Подстолье оснащено мощным электромотором и удобным контроллером с кнопками, которые устойчивы к износу и срабатывают точно и быстро. Функция памяти на 3 уровня позволяет сохранять индивидуальные настройки высоты, а защита от перегрузок, перегрева и столкновений обеспечивает безопасную работу. Дополнительная функция «детский замок» блокирует управление, исключая случайные нажатия. Максимум адаптивности для вашего пространства. Конструкция регулируется по длине от 105 до 157 см, подходя под столешницы длиной 110–180 см и шириной 60–80 см. С грузоподъёмностью до 70 кг и плавным подъёмом со скоростью 20 мм/сек это подстолье становится надёжной основой для рабочего места пользователей ростом до 185 см — как дома, так и в офисе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1570 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота1150 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка70
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки13.50 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

