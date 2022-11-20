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Столешница шпон, 25 мм, круглая - фото 1Видеообзор столешницы и подстолья ChiedoCover - видео 2

Столешница шпон, 25 мм, круглая

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Характеристики товара

Описание

Основа: МДФ

Покрытие: шпон дуба 0,6 мм

Кромка: шпон дуба 1 мм

Износостойкость, долговечность.

Одно из предложений нашей компании — это столешницы шпонированные. Оснащение ресторана, бара или кафе данным видом продукции станет не только шагом в сторону повышения привлекательности дизайна интерьера, поскольку изделия выполнены в лаконичном стиле, способном подчеркнуть эстетику пространства. Кроме того, оснащение ресторана данным видом столешниц является еще и важным функциональным решением, так как изделия благодаря своей прочности и надежности способны выдержать высокие эксплуатационные нагрузки, сохранив свой внешний вид привлекательным на все время использования. Стоит подчеркнуть еще один момент: данные столешницы действительно способны украсить столы для баров. За счет разнообразия выбора декоративной отделки (вишня, венге, орех) и вариативности размеров можно подобрать изделие, подходящее для различных типов подстольев. Ведь гармония в сочетании вариантов декорирования ресторана достигается путем комбинации дополняющих друг друга элементов, и мы это полностью учитываем.

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Основные характеристики

  • Ширина700/800/900 мм
  • Длина700/800/900 мм
  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Диаметрмм Толщина столешницымм Вескг Оптовая цена₽ стандартные цветаОптовая цена₽ цвет прованс, античный дуб, выбеленый дуб
600 25 8,5 79909090
700 25 10,2 1069012090
800 25 13,3 1209013590
900 25 16,8 1439015990

Варианты столешницы

Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете Выбеленный дубВыбеленный дуб
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете ПровансПрованс
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете Античный дубАнтичный дуб
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете Натуральный дубНатуральный дуб
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете КоньякКоньяк
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете ОрехОрех
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете Спелая вишняСпелая вишня
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете Старый орехСтарый орех
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете ВишняВишня
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете ПолисандрПолисандр
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете Темный орехТемный орех
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете Темный венгеТемный венге
Столешница шпон, 25 мм, круглая - столешница в цвете ВенгеВенге

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