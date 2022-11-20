Характеристики товара
Описание
Основа: МДФ
Покрытие: шпон дуба 0,6 мм
Кромка: шпон дуба 1 мм
Износостойкость, долговечность.
Одно из предложений нашей компании — это столешницы шпонированные. Оснащение ресторана, бара или кафе данным видом продукции станет не только шагом в сторону повышения привлекательности дизайна интерьера, поскольку изделия выполнены в лаконичном стиле, способном подчеркнуть эстетику пространства. Кроме того, оснащение ресторана данным видом столешниц является еще и важным функциональным решением, так как изделия благодаря своей прочности и надежности способны выдержать высокие эксплуатационные нагрузки, сохранив свой внешний вид привлекательным на все время использования. Стоит подчеркнуть еще один момент: данные столешницы действительно способны украсить столы для баров. За счет разнообразия выбора декоративной отделки (вишня, венге, орех) и вариативности размеров можно подобрать изделие, подходящее для различных типов подстольев. Ведь гармония в сочетании вариантов декорирования ресторана достигается путем комбинации дополняющих друг друга элементов, и мы это полностью учитываем.
Основные характеристики
- Ширина700/800/900 мм
- Длина700/800/900 мм
- Толщина25 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия