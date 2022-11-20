Подстолье металлическое. Труба и основание-нержавеющая сталь матовая. Рекомендуемый размер столешницы-120*80.
Основание+площадки: 1 шт./кор. 47х83х3 (0,011703); труба: 2шт./кор. 72х16х9 (0,053)
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