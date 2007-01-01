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Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин
31 оценка
8 29018
9 990 ₽
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Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин - фото 1Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин - фото 2Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин - фото 3Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин - фото 4Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин - фото 5
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Столешница Верзалит квадратная 800х800, травертин

Артикул: CH-037-026
31 оценка
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Вес10.9 кг
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 800х800, белый от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Верзалит это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность. Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Верзалит представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С.

Вот основные его преимущества:

  • Верзалит прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 18 мм, толщина фальш-борта 25 мм.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 10 мм во избежание сквозного отверстия.

Размер упаковки: 80х80х10- 3 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Вес10.9 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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