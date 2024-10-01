Товар в корзине. Перейти
Слэб Frankfurt - фото 1Слэб Frankfurt - фото 2

Слэб Frankfurt

Артикул: CH-067-587
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1091EM
Фотография товара Подстолье 1091EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина400/600 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницывяз
  • Цветкоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

New
Фотография товара Слэб Gabriel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Gabriel, произведённого компанией ChiedoCover
от78 390

Слэб Gabriel

8
New
Фотография товара Слэб Jean от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Jean, произведённого компанией ChiedoCover
от72 990

Слэб Jean

13
New
Фотография товара Столешница Zoe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Zoe, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490

Столешница Zoe

9
New
Фотография товара Столешница Duusu от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Duusu, произведённого компанией ChiedoCover
от166 090

Столешница Duusu

10
New
Фотография товара Столешница Gina от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Gina, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390

Столешница Gina

10
New
Фотография товара Столешница Luka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Luka, произведённого компанией ChiedoCover
от167 490

Столешница Luka

11
New
Фотография товара Слэб Wang от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Wang, произведённого компанией ChiedoCover
от137 090

Слэб Wang

7
New
Фотография товара Столешница Wang от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Wang, произведённого компанией ChiedoCover
от98 590

Столешница Wang

9
New
Фотография товара Столешница Armand от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Armand, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290

Столешница Armand

11
New
Фотография товара Слэб Alec от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Alec, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990

Слэб Alec

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье Kochur от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Kochur, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Подстолье Kochur

86
Настоящее фото товара Основание для стола Ленойр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Основание для стола Ленойр, бежевый

75
Настоящее фото товара Подстолье 4005H, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Подстолье 4005H

6
Фотография товара Подстолье Дерби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дерби, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена

Подстолье Дерби

66
В наличии 2 шт.
Фотография товара Подстолье ER 4066 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ER 4066, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Подстолье ER 4066

81
Фотография товара Подстолье чугунное 1282 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1282, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1282

81
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1080EM, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Подстолье 1080EM

7
В наличии 25 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Alan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Alan, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Подстолье обеденное Alan

8
В наличии 42 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт-94 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-94, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Подстолье Лофт-94

74
Фотография товара Подстолье металлическое 1040EM, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1040EM, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1040EM, лофт

36

Другие товары из раздела столешницы слэбы

New
Фотография товара Столешница Jagged от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Jagged, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890

Столешница Jagged

14
New
Фотография товара Столешница Lila от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Lila, произведённого компанией ChiedoCover
от125 590

Столешница Lila

12
New
Фотография товара Столешница Couffaine от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Couffaine, произведённого компанией ChiedoCover
от127 490

Столешница Couffaine

14
New
Фотография товара Слэб Nino от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nino, произведённого компанией ChiedoCover
от78 390

Слэб Nino

10
New
Фотография товара Слэб Sabine от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Sabine, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090

Слэб Sabine

14
New
Фотография товара Столешница Ondin от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Ondin, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Столешница Ondin

7
New
Фотография товара Слэб Nadja от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nadja, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Слэб Nadja

6
New
Фотография товара Слэб Emilie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Emilie, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590

Слэб Emilie

5
New
Фотография товара Столешница Chloe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Chloe, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290

Столешница Chloe

13
New
Фотография товара Столешница Stuttgart от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Stuttgart, произведённого компанией ChiedoCover
от140 890

Столешница Stuttgart

7

Товар в корзине

Слэб Frankfurt
Слэб Frankfurt
от 23 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье Kochur от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Kochur, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Подстолье Kochur

86
Настоящее фото товара Основание для стола Ленойр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Основание для стола Ленойр, бежевый

75
Настоящее фото товара Подстолье 4005H, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Подстолье 4005H

6
Фотография товара Подстолье Дерби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дерби, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена

Подстолье Дерби

66
В наличии 2 шт.