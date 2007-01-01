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Настоящее фото товара Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель
7 оценок
3 99038
6 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель - фото 1Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель - фото 2Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель - фото 3Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель - фото 4
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель производства ChiedoCover
+9Реальное изображение товара 7 Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель производства ChiedoCover
Распродажа

Скатерть круглая Д2500 мм, журавинка, бордовая вензель

Артикул: CH-087-684
7 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр2500 мм
  • Материалжуравинка
  • Плотность194 г/м²
  • Цветбордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скатерть для Хорека – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.

Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.

Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам. Уточняйте у менеджера.

Без стачного шва: идеальная эстетика и дорогой вид – бесшовная скатерть выглядит безупречно.

Скатерти из ткани Журавинка на протяжении многих лет пользуются высоким спросом среди ресторанов и кафе по всей России. Они обладают широкой цветовой гаммой и большим разнообразием рисунков, а водоотталкивающая пропитка существенно увеличивает срок их эксплуатации. Все скатерти имеют грязе-жиро-водоотталкивающая пропитку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр2500 мм
  • Материалжуравинка
  • Плотность194 г/м²
  • Цветбордовый
  • ФормаКруглая
  • Фактура тканиС рисунком

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Индивидуальный заказ

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