Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый
15 оценок
69062
1 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый - фото 1Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый - фото 2Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый - фото 3
Распродажа

Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый

Артикул: CH-087-628
15 оценок
Основные характеристики
  • Толщина30 мм
  • НаполнительСтандартный поролон
  • МатериалОксфорд
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белый от компании ChiedoCover.
Следующий Чехол на стул 08, спандекс белый
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
1. Повышенный комфорт для гостей: мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.
2. Прочность и долговечность: подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.
3. Легкость в уходе и гигиена: подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.
4. Универсальный дизайн: лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.
5. Экономия и выгода: мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина30 мм
  • НаполнительСтандартный поролон
  • МатериалОксфорд
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Материал подушки Толщинамм
Оптовая ценаруб
Рогожка 30
650
Шенилл 30
650
Жаккард 30
650
Кожзам 30
650
Журавинка 30
590
Ричард
 30
650
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Нормонд, массив березы, лайн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нормонд, массив березы, лайн, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Нормонд, массив березы, лайн

5
Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19055
2 590 ₽

Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый

8
В наличии 31 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89018
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, кромка ПВХ, без отбойников

8
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр бежевый

47
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310х220 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310х220 см, произведённого компанией ChiedoCover
3 19039
5 190 ₽

Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310х220 см

50
Фотография товара Чехол 44 из плотного спандекса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 44 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол 44 из плотного спандекса

32
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 39043
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро

12
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 03, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 78051
3 590 ₽

Чехол для стола 03, темно-синий

48
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Грант 900, серый каспий, черный муар

6
Фотография товара Чехол на стул 01 с прямой спинкой, стрейч серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01 с прямой спинкой, стрейч серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол на стул 01 с прямой спинкой, стрейч серо-голубой

39

Товар в корзине

Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый
Подушка 01 для стула Кьявари, с липучками, 3 см, Оксфорд 600Д белый
от 690
1 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Нормонд, массив березы, лайн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нормонд, массив березы, лайн, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Нормонд, массив березы, лайн

5
Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19055
2 590 ₽

Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый

8
В наличии 31 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89018
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, кромка ПВХ, без отбойников

8
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр бежевый

47

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности