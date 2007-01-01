Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро
12 оценок
1 89021
2 375 ₽
Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро - фото 1Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро - фото 2Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро - фото 3Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро - фото 4Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро - фото 5Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро - фото 6Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро - фото 7Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро - фото 8
Хит

Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро

Артикул: CH-084-188
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм красный с пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм красный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0908
3 340 ₽

Стул Хит 25 мм красный с пюпитром

33
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 155 ₽

Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый

76
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, старт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, старт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 155 ₽

Стул Хит 20мм - золото, старт серый

51
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 84017
2 215 ₽

Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый

428
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 84021
2 325 ₽

Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый

66
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09020
2 585 ₽

Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый

32
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 93011
7 730 ₽

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

44
Акция
Фотография товара Стул Хит 25, кожзам Marvel Grey, каркас титан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам Marvel Grey, каркас титан, произведённого компанией ChiedoCover
2 0905
2 190 ₽

Стул Хит 25, кожзам Marvel Grey, каркас титан

5
New
Фотография товара Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74037
2 730 ₽

Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань

9
В пути 100 шт.
New
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Velutto 11, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Velutto 11, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74027
2 375 ₽

Стул Хит 20, велюр Velutto 11, каркас белый

7
В пути 9 шт.

Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро
Стул Хит 20, рогожка Levis 78, каркас серебро
от 1 740
2 375 ₽
В корзине

